На Софийской улице задержали мигрантку с мефедроном

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Правоохранители Фрунзенского района Петербурга задержали на Софийской улице 46-летнюю мигрантку с партией мефедрона. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Как сообщили в МВД России, ночью 25 августа полиция остановила автомобиль Skoda Fabia во время патрулирования. За рулем находилась иностранка. В ходе осмотра изъяли несколько свертков и емкостей с веществами и электронные весы. Часть обнаруженного – мефедрон общей массой 23,9 грамма, остальное направлено на исследование. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в поселке Приладожский пресекли деятельность мужчины, который выращивал коноплю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти