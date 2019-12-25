Мужчина попытался взломать банкомат на Софийской улице

Для совершения преступления злоумышленник использовал монтировку.

Попытка взломать банкомат в Петербурге обернулась уголовным делом по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). Об этом сообщили в МВД России.

Ночью 18 августа полицейским поступила информация о том, что неизвестный мужчина хочет взломать банкомат, расположенный в доме на Софийской улице, и украсть оттуда денежные средства. В этот же день по подозрению задержали 39-летнего местного жителя.

Для совершения преступления злоумышленник использовал монтировку, действия были прекращены после того, как он заметил бронированную защиту. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее мы рассказывали о том, что рецидивист обокрал посетителя общепита в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV