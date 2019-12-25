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Мужчина попытался взломать банкомат на Софийской улице
Сегодня, 11:24
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Мужчина попытался взломать банкомат на Софийской улице

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Для совершения преступления злоумышленник использовал монтировку.

Попытка взломать банкомат в Петербурге обернулась уголовным делом по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). Об этом сообщили в МВД России. 

Ночью 18 августа полицейским поступила информация о том, что неизвестный мужчина хочет взломать банкомат, расположенный в доме на Софийской улице, и украсть оттуда денежные средства. В этот же день по подозрению задержали 39-летнего местного жителя. 

Для совершения преступления злоумышленник использовал монтировку, действия были прекращены после того, как он заметил бронированную защиту. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что рецидивист обокрал посетителя общепита в центре Петербурга. 

Фото: Piter.TV 

Теги: происшествия, софийская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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