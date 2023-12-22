Украинцы снесли еще один символ победы Красной армии над нацистами.

Памятник советским солдатам оказался сброшен с постамента в украинском населенном пункте Ровно. Соответствующее заявление сделал местный телеканал "Общественное".

В Ровно демонтировали барельеф и фигуры советских солдат с постамента на холме Славы, которые установили почти 40 лет назад. материал украинского СМИ

Напомним, что снос памятников, связанных с советской историей и Второй мировой войной, а также переименование улиц начались на Украине с 2015 года, с момента принятия Верховной радой закона о декоммунизации общества. В последнее время украинские власти ведут борьбу не только с историческими событиями, но и с тем, что связанно с современной Россией. Ранее глава министерства по иностранным делам РФ Сергей Лавров упоминал, что киевский режим на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию населения страны.

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Фото и видео: Telegram / Хайлайт Новости