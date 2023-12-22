В Петербурге стартовала реконструкция фонтана на Фонтанке

Фонтан без названия построили в 1999 году.

Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" начали реконструкцию фонтана в сквере на набережной реки Фонтанки, 160. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия 5 апреля.

Фонтан без названия построили в 1999 году. Позднее его передали в "Водоканал" в аварийном состоянии, с разрушенной чашей, без гидроизоляции и инженерных коммуникаций.

Предприятие демонтирует чашу фонтана, построит новую из серого гранита "Возрождение", установит технологическую камеру управления, смонтирует насосное оборудование и светильники архитектурной подсветки водной картины, проложит инженерные сети и восстановит благоустройство.

На данный момент идут земляные работы и демонтаж. Реконструкция завершится в августе 2024 года.

Ранее на Piter.TV: в 2024 году специалисты "Водоканала" восстановят 21 фонтан.

Видео: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"