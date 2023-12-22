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В Петербурге стартовала реконструкция фонтана на Фонтанке

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Фонтан без названия построили в 1999 году.

Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" начали реконструкцию фонтана в сквере на набережной реки Фонтанки, 160. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия 5 апреля. 

Фонтан без названия построили в 1999 году. Позднее его передали в "Водоканал" в аварийном состоянии, с разрушенной чашей, без гидроизоляции и инженерных коммуникаций. 

Предприятие демонтирует чашу фонтана, построит новую из серого гранита "Возрождение", установит технологическую камеру управления, смонтирует насосное оборудование и светильники архитектурной подсветки водной картины, проложит инженерные сети и восстановит благоустройство. 

На данный момент идут земляные работы и демонтаж. Реконструкция завершится в августе 2024 года. 

Ранее на Piter.TV: в 2024 году специалисты "Водоканала" восстановят 21 фонтан.

Видео: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Теги: восстановление фонтанов, гуп водоканал санкт-петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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