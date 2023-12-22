В 2024 году специалисты "Водоканала" восстановят 21 фонтан

Фонтаны и Румянцевский сад являются объектами культурного наследия федерального значения.

Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" начали восстанавливать фонтаны на Румянцевской площади. Планируется завершить все работы в третьем квартале 2024 года, сообщила пресс-служба ведомства.

Фонтаны и Румянцевский сад являются объектами культурного наследия федерального значения. Необходимо восстановить каменные блоки чаш и металлических композиций фигур фонтанов, а также подключить их к системам водоснабжения и водоотведения. Сейчас ведутся работы по прокладке электрокабеля.

Демонтированные металлические композиции фигур фонтанов направлены в реставрационную мастерскую "Наследие". В этом году планируется реконструировать и капитально отремонтировать 21 фонтан.

Ранее оператор кикшеринга ограничил возможность въезда на электросамокатах на ЗСД.

Фото и видео: Telegram / ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"