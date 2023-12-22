Оператор кикшеринга ограничил возможность въезда на электросамокатах на ЗСД

При пересечении границы зоны самокат издает звуковой сигнал и медленно останавливается, не давая продолжать движение.

Оператор кикшеринга Whoosh на программном уровне ввел ограничение возможности выехать на ЗСД или двигаться по трассе. Такие случаи единичны, но являются нарушением ПДД при поездках на СИМ. Это ограничение не скажется на поездках вокруг зоны ЗСД, сообщили в пресс-службе компании.

Оператор кикшеринга ввел зоны запрета для поездок на самокатах сервиса в местах въезда с прилегающих улиц на Западный скоростной диаметр (ЗСД). При пересечении границы зоны самокат издает звуковой сигнал и медленно останавливается, не давая продолжать движение. Человек в таком случае может только развернуться и изменить маршрут. Все зоны запрета обозначены на карте в приложении сервиса красным.

За 2023 год аналитической командой сервиса было зафиксировано несколько случаев выезда на электросамокате на ЗСД (не считая велосипедного пробега, на время которого движение автомобилей по дороге было перекрыто). ПДД запрещают любое передвижение на СИМ по обочинам и правому краю автомобильных дорог со скоростным ограничением более 60 км/ч.

При этом, за нарушения ПДД, которые могут привести к ДТП или серьезным повреждениям кого-либо из участников дорожного движения, оператор кикшеринга будет выписывать штрафы и блокировать аккаунты нарушителей.

Ранее в Петербурге предложили разработать отдельное законодательство о СИМ.

Фото: Whoosh