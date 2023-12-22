В Петербурге предложили разработать отдельное законодательство о СИМ

Кроме того, Александр Бельский напомнил, что в новом сезоне число кикшеринговых самокатов в городе – 48 тыс. – превышает количество такси.

В текущем сезоне средств индивидуальной мобильности (СИМ), который стартовал 18 марта, Законодательное Собрание (ЗакС) Петербурга и федеральный центр работают над их регулированием и повышением безопасности. Так, сегодня, 28 марта, депутат городского ЗакСа Алексей Цивилев предложил разработать в РФ отдельное законодательство о СИМ. Об этом рассказал спикер ЗакСа Петербурга Александр Бельский в своем tg-канале.

На мой взгляд, инициатива определенно достойна внимания. Согласен, ее можно проработать на базе Клуба законодателей городов федерального значения. Александр Бельский, спикер ЗакСа Петербурга

Кроме того, Александр Бельский напомнил, что в новом сезоне число кикшеринговых самокатов в городе – 48 тыс. – превышает количество такси, однако в бюджет Петербурга от их деятельности нет никаких отчислений. Он отметил, что "ситуацию надо менять".

Ранее на Piter.TV: правила урегулирования кикшеринга призвали ввести в СПЧ.

Фото: Piter.TV