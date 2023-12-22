Сезон кикшеринга открылся в Петербурге

Сервисы кикшеринга делают все возможное, чтобы использование самокатов стало еще более доступным и комфортным для клиентов.

На улицах Петербурга появились первые за сезон электросамокаты сервисов кикшеринга. Компания Whoosh в ближайшем будущем планирует увеличить количество индивидуальных средств передвижения до 20 тыс., из которых 1,5 тыс. будут электровелосипеды. Кроме того, еще пять тыс. самокатов будут доступны для использования в Ленинградской области.

Сервисы кикшеринга делают все возможное, чтобы использование самокатов стало еще более доступным и комфортным для клиентов. Они улучшили конструктивные элементы, такие как рама и вилка, повысили герметичность моторных колес и обновили внешний вид.

В 2024 году Whoosh планирует совместно с комтрансом Петербурга провести тестирование новых технологий в области микромобильного транспорта в Петербурге.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)