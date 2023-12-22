В 2024 году на улицах Петербурга разместят 48 тыс. арендных электросамокатов

Городской комитет по транспорту и кикшеринговые компании подписали Соглашение о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) на территории Петербурга на этот год.

В Петербурге 18 марта стартовал сезон электросамокатов. Городской комитет по транспорту и кикшеринговые компании подписали Соглашение о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) на территории Петербурга на этот год, рассказали в пресс-службе ведомства.

Подписи под документом поставили заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков и представители Whoosh, "Яндекса" и "Юрента". В обновленной версии добавлена зона запрета размещения СИМ в парке 300-летия. Кроме того, проехаться на электросамокате не получится в Петродворцовом районе, а именно – на Дворцовой и Разводной площадях, улице Морского Десанта.

В этих зонах всеми кикшеринговыми компаниями были введены ограничения осенью 2023-го, и в обновленной версии Соглашения решено задокументировать их официально. Дмитрий Ваньчков, заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга

В нынешнем сезоне на улицах города разместят порядка 48 тыс. арендных электросамокатов.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге усилят движение общественного транспорта на нескольких маршрутах.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга