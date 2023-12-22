Речь идет об автобусах № 54, 74, 121.

В Петербурге усилят движение общественного транспорта на нескольких маршрутах. По будням популярный среди пассажиров автобусный маршрут № 74 ("Малая Балканская улица" – "Смольный") теперь будет ходить чаще. С 18 марта автобусами на маршруте выполняется 275 рейсов, в утренние и вечерние часы ждать транспорт придется всего 6-10 минут. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

Во Фрунзенском районе с 12 марта усилен автобусный маршрут № 54. По будням водители будут выполнять до 180 рейсов. Время ожидания автобуса по утрам и по вечерам составит 11-14 минут.

Кроме того, с 18 марта усилят автобусный маршрут № 121 ("Автобусная станция "ул. Жени Егоровой" - улица Руставели"). Теперь ежедневно будет выполняться до 318 рейсов. Время ожидания транспорта составит 5-9 минут. Напомним, что маршрут № 121 дублирует трамвайный маршрут № 100, который отменили на период ремонта трамвайных путей на проспекте Просвещения.

На прошлой неделе выполнено нормирование скоростей движения на трех автобусных маршрутах №№ 12, 61, 95.

Ранее мы писали, что автобусы в Пулково хотят направить по другому маршруту.

Фото: Piter.tv