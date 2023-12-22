Автобусы в Пулково хотят направить по другому маршруту

Планируется, что автобусы не будут ездить в общем потоке автомобилей.

Оператор аэропорта Пулково ООО "Воздушные ворота Северной столицы" провёл конкурс на разработку документации на организацию проезда городского общественного транспорта к терминалу аэропорта. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Автобусы № 39, 39Э и 82Э, которые сейчас следуют к пассажирскому терминалу аэропорта в общем потоке, хотят направить по другому маршруту, через северную служебную дорогу, идущую вокруг парковок.

Для этого будет необходимо переделать съезды и установить дополнительные светофоры. Также потребуется сузить тротуары. Таким образом общественный транспорт получит отдельный свободный путь, что позволит быстрее осуществлять перевозку пассажиров по маршруту.

Ранее стало известно, что Пулково приобретет 20 трапов по поручению прокуратуры.

Фото: Piter.tv