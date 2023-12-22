Мужчина пытался перевезти через Приморье в Китай 13 зубов кашалота

В Уссурийске пресечена контрабанда культурной ценности.

Россиянин вместе с сообщниками пытался вывезти на территорию Китая зубы кашалота. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы ФТС РФ. Специалисты заметили, что во время задержания соучастники преступления испугались и решили выкинуть ценный груз в мусор в туалетной комнате. Однако сотрудники таможенной службы в Уссурийске нашли контрабанду. Оперативники продемонстрировали на видеозаписи, что три зуба лежали в куртке у 54-летнего мужчины, который ехал в КНР в составе туристической группы.

Позже на допросе подозреваемый рассказал следователям о том, что останки кашалота ему передал знакомый иностранец. Он попросил перевезти их за границу за материальное вознаграждение. за деньги. В преступной схеме мужчина дополнительно задействовал своих знакомых, которые также провозили 10 зубов животного. Однако

Напомним, что зубы кашалота представляют из себя культурную ценность,поэтому такой груз нельзя вывозить за пределы страны. На гражданина Китая и россиянина возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ. Нарушителям может грозить до десяти лет заключения.

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Фото и видео: ФТС России