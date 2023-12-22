Петербурженка пыталась отправить в детском конструкторе ампулы с психотропным веществом

В отношении петербурженки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 229.1 УК РФ.

Пулковские таможенники обнаружили в детском конструкторе ампулы с психотропным веществом. Об этом сообщила пресс-служба Пулковской таможни.

Бывший медицинский работник из Петербурга хотела отправить в США рецептурный препарат для расслабления мышц и предупреждения судорог, тревожных расстройств при невротических и неврозоподобных состояниях, депрессии. Отправительница спрятала ампулы в коробки с детским конструктором, а в декларации написала, что это "полотенца, детские игры, одежда, носки". При контроле почтового отправления таможенные инспекторы выявили 25 ампул с раствором для внутривенного и внутримышечного введения. Экспертиза подтвердила наличие в лекарственном средстве психотропного вещества, запрещенного к перемещению через таможенную границу. Суммарный объем жидкости превышает 53 грамма.

При получении возвращенного отправления женщину задержали сотрудники таможни за попытку контрабанды психотропного вещества. Она пояснила, что спрятала ампулы в коробки с детским конструктором для сохранения целостности. В отношении петербурженки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 229.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом до миллиона рублей.

Ранее в МАПП Ивангород пресекли незаконный вывоз из России партии муляжей человеческого лица.

Фото: Пулковская таможня