В МАПП Ивангород пресекли незаконный вывоз из России партии муляжей человеческого лица

Гражданин Эстонии перевозил в своём рюкзаке 90 силиконовых муляжей весом 7,4 кг.

Кингисеппские таможенники пресекли незаконный вывоз из России партии муляжей лица человека. Подробности рассказали в пресс-службе СЗТУ.

В МАПП Ивангород на российско-эстонской границе сотрудники таможни обнаружили партию изделий, имитирующих верхнюю часть человеческого лица. Гражданин Эстонии перевозил в своём рюкзаке 90 силиконовых муляжей весом 7,4 кг. При прохождении таможенного контроля мужчина заявил об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию.

Таможенники же признали партию коммерческой, поэтому на неё необходимо подавать пассажирскую таможенную декларацию. Как объяснил мужчина, модели он приобрел в России для доставки в Эстонию, чеков на товар нет, а используют муляжи для обучения приемам художественной татуировки и пирсинга.

Изделия отправлены на экспертизу для установления их рыночной стоимости. Возбуждено дело об административном правонарушении.

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Фото и видео: пресс-служба СЗТУ