На границе с Эстонией сохраняются большие очереди: ожидание в Нарве достигает суток

В отдельные часы своей очереди на въезд в Россию ожидают до 350 человек.

На эстонской стороне пограничного перехода Нарва, расположенного напротив российского пункта пропуска Ивангород, сохраняется сложная ситуация с очередями. По данным пресс-службы Северо-Западного таможенного управления, в отдельные часы своей очереди на въезд в Россию ожидают до 350 человек.

Из-за медленного прохождения контроля людям приходится проводить в ожидании десятки часов. Некоторые путешественники не успевают пересечь границу до закрытия пункта пропуска и вынуждены искать ночлег. Только за последние сутки около 300 человек остались на эстонской стороне, не сумев пройти контроль вовремя.

Как отмечают в СЗТУ, основная причина заторов связана с работой эстонских пограничных и таможенных служб. С августа 2024 года они проводят более тщательные проверки граждан и их багажа, следующих в Россию. Дополнительные сложности возникли после того, как с 15 июня 2026 года пункт пропуска Нарва перешел на сокращенный режим работы. Теперь пешеходы могут пересечь границу только с 7:00 до 19:00 по московскому времени, тогда как раньше переход был открыт до 23:00.

При этом с российской стороны ситуация остается спокойной. Перед пунктом пропуска Ивангород очередей не наблюдается, а таможенный пост работает в штатном режиме.

Статистика также показывает снижение пассажиропотока. С 22 по 29 июня через Ивангород в Россию въехали около 4,7 тысячи человек, а в Эстонию проследовали примерно 6,5 тысячи. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года границу пересекли более 7 тысяч человек в направлении России и свыше 8,5 тысячи — в сторону Эстонии.

В Северо-Западном таможенном управлении рекомендуют учитывать текущую ситуацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пересечения российско-эстонской границы.

Фото: Piter.tv