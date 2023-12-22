Петербургские таможенники нашли 11 кг кокаина в партии бананов из Бельгии

Сотрудники осуществляли проверку контейнера, который прибыл в главный порт из Антверпена.

В Петербурге таможенные служащие обнаружили 11 кг кокаина в партии бананов из Бельгии. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Согласно данным ведомства, сотрудники осуществляли проверку контейнера, который прибыл в главный порт из Антверпена. В нём были найдены брикеты с наркотиком. Экспертиза подтвердила наличие кокаина.

В общей сложности было изъято 11 кг наркотика стоимостью 165 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 229.1 "Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере".

Ранее таможенники обнаружили 200 моделей эмбриона человека на МАПП в Ивангород.

Фото и видео: прес-служба СЗТУ