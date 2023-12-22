Таможенники обнаружили 200 моделей эмбриона человека на МАПП в Ивангород

Таможенники обнаружили 200 моделей эмбриона человека в пункте пропуска Ивангород. Их пыталась пронести в Россию в чемодане женщина без гражданства, постоянно проживающая в Эстонии, рассказала пресс-служба ФТС.
Таможенники признали партию пластиковых эмбрионов коммерческой, в таком случае её нужно было задекларировать. Сами изделия были произведены в немецком городе Эстринген, на упаковке нанесена надпись "не игрушка!".
Женщина пояснила, что выполняла просьбу третьих лиц. Возбуждено дело об административном производстве.
МАПП Ивангород на российско-эстонской границе закрылся на реконструкцию с 1 февраля.
Фото: ФТС РФ
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