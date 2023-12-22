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Таможенники обнаружили 200 моделей эмбриона человека на МАПП в Ивангород
Сегодня, 11:48
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Таможенники обнаружили 200 моделей эмбриона человека на МАПП в Ивангород

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На упаковке нанесена надпись "не игрушка!".

Таможенники обнаружили 200 моделей эмбриона человека в пункте пропуска Ивангород. Их пыталась пронести в Россию в  чемодане женщина без гражданства, постоянно проживающая в Эстонии, рассказала пресс-служба ФТС.

Таможенники признали партию пластиковых эмбрионов коммерческой, в таком случае её нужно было задекларировать. Сами изделия были произведены в немецком городе Эстринген, на упаковке нанесена надпись "не игрушка!".


 
Женщина пояснила, что выполняла просьбу третьих лиц. Возбуждено дело об административном производстве. 

МАПП Ивангород на российско-эстонской границе закрылся на реконструкцию с 1 февраля.

Фото: ФТС РФ

Теги: ивангород, таможня
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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