Таможенники обнаружили 200 моделей эмбриона человека на МАПП в Ивангород

На упаковке нанесена надпись "не игрушка!".

Таможенники обнаружили 200 моделей эмбриона человека в пункте пропуска Ивангород. Их пыталась пронести в Россию в чемодане женщина без гражданства, постоянно проживающая в Эстонии, рассказала пресс-служба ФТС.

Таможенники признали партию пластиковых эмбрионов коммерческой, в таком случае её нужно было задекларировать. Сами изделия были произведены в немецком городе Эстринген, на упаковке нанесена надпись "не игрушка!".





Женщина пояснила, что выполняла просьбу третьих лиц. Возбуждено дело об административном производстве.

МАПП Ивангород на российско-эстонской границе закрылся на реконструкцию с 1 февраля.

Фото: ФТС РФ