МАПП Ивангород на российско-эстонской границе закрылся на реконструкцию с 1 февраля

С 1 февраля 2024 года на реконструкцию временно закрылся автомобильный пункт пропуска Ивангород, функционировать будет только пешеходный переход. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.
Время работы таможенного поста МАПП Ивангород Кингисеппской таможни остается прежним – ежедневно, круглосуточно (сопредельный пункт пропуска Нарва работает также работает ежедневно, круглосуточно).
Ближайшими к МАПП Ивангород пунктами пропуска на российско-эстонском участке государственной границы являются МАПП Шумилкино и МАПП Куничина Гора в Псковской области. Они работают каждый день и круглосуточно.
Ранее в Петербурге в контейнере с кофе нашли партию кокаина на 13 млрд рублей. Партию кокаина задержали таможенники и сотрудники ФСБ.
Фото: ФТС России
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