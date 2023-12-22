В Петербурге в контейнере с кофе нашли партию кокаина на 13 млрд рублей

На территории Большого порта Санкт-Петербург было изъято более 1200 килограммов наркотика.

Партию кокаина на 13 млрд рублей задержали таможенники и сотрудники ФСБ в Большом порту Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

На территории Большого порта Санкт-Петербург было изъято более 1200 килограммов наркотика, стоимость которого на черном рынке превышает 13 млрд рублей.

Таможенники просканировали контейнер, прибывший из Антверпена (Бельгия), и среди мешков с кофе обнаружили прямоугольные брикеты со спрессованным белым порошком.

Экспертиза подтвердила, что это кокаин. Возбуждено уголовное дело по данному факту.

Несколько недель назад в Петербурге в контейнере из Никарагуа нашли ещё более тонны кокаина.

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Фото и видео: ФТС России