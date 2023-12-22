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В Петербурге в контейнере из Никарагуа нашли более тонны кокаина

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Стоимость на черном рынке составляет 11 млрд рублей.

Более тонны кокаина нашли таможенники в контейнере из Никарагуа в Большом порту Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

Таможенники задержали наркотик на 11 млрд рублей задержали вместе с сотрудниками ФСБ в Большом порту Санкт-Петербурга. Контрабандисты спрятали 1000 брикетов со спрессованным белым порошком в верхней части грузового модуля. 

Экспертиза показала, что это кокаин. Возбуждено уголовное дело.

Ранее таможенники нашли 100 кг кокаина в контейнерах с бананами в порту Петербурга.

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Фото и видео: ФТС

Теги: кокаин, наркотики
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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