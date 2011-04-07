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Таможенники нашли 100 кг кокаина в контейнерах с бананами в порту Петербурга
Сегодня, 11:37
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Таможенники нашли 100 кг кокаина в контейнерах с бананами в порту Петербурга

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Таможенники возбудили два уголовных дела.

Таможенники задержали 100 кг кокаина в порту Санкт-Петербурга. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

Наркотики нашли в контейнерах с бананами, прибывших на судах из Бельгии. Брикеты с кокаином были спрятаны в технологических полостях рефрижераторной установки.

Таможенники возбудили два уголовных дела. Их передали в следственные подразделения МВД России на транспорте.

Ранее в Петербурге был задержан владелец магазина в даркнете, который отправлял гашиш по почте.

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Фото: ФТС

Теги: кокаин, наркотики
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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