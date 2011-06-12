В Петербурге задержан владелец магазина в даркнете, который отправлял гашиш по почте

Также мужчина распространял наркотики при помощи закладок и организовал производство мефедрона с подельником в Ленобласти.

Во вторник, 12 декабря, в ходе отработки оперативной информации у почтового отделения АО "Почта России" на Среднем проспекте при попытке отправить почтовую посылку был задержан 33-летний петербуржец. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили при нём гашиш общей массой 195 г. Возбуждено уголовное дело. Об этом стало известно Piter.TV.

В ходе документирования преступной деятельности задержанного была установлена его причастность к отправке ешё одной партии гашиша массой 202 г через почтовое отделение на Софийской улице в Норильск. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

В ходе дальнейших мероприятий установлено, что мужчина создал онлайн – магазин в даркнете, где, посредством оборудования тайников – закладок, осуществлял сбыт наркотического средства. В результате осмотра витрины магазина были обнаружены и изъяты 15 закладок на территории Приморского, Выборгского районов Петербурга.

Вечером того же дня в ходе дальнейших оперативных мероприятий был задержан 29-летний напарник наркоторговца: вместе они организовали нарколабораторию по производству мефедрона с целью дальнейшего сбыта во Всеволожском районе Ленобласти. В ходе проведения обыска обнаружено и изъято: два пакета из полимерного материала, содержащие кристаллическое вещество светло-бежевого цвета общим весом 5,9 кг, 40 канистр химических реактивов и прекурсоров объёмом около 350 л, лабораторная посуда, весы, аппарат с электронной мешалкой, респираторы и лабораторная одежда.

Согласно проведённой экспертизе, содержимое пакета №1 является смесью, содержащей мефедрон массой 2,5 кг, содержимое другого пакета будет исследовано позднее. Возбуждено уголовное дело.

Владельцу интернет-магазина избрана мера пресечения в виде ареста. Его подельник задержан.

Ранее мы сообщили о том, что в Пушкине в машине рецидивиста нашли почти килограмм мефедрона.

Фото: Piter.TV