В Пушкине в машине рецидивиста нашли почти килограмм мефедрона

Содержимое остальных пакетов будет исследовано в ходе экспертизы.

В Пушкине инспекторы ГИБДД остановили иномарку, в которой обнаружили три свертка и два полиэтиленовых пакета с неизвестным веществом. Об этом стало известно Piter.tv.

Поздним вечером 5 декабря у дома 2 по Старогатчинскому шоссе в Пушкине был остановлен Nissan Murano, за рулём находился 29-летний петербуржец. При осмотре салона в нише правой передней двери был обнаружен и изъят прозрачный пакет с тремя свертками и под передним пассажирским сиденьем два полиэтиленовых пакета.

Экспертиза показала, что в двух пакетах, которые был под сиденьем, находился мефедрон общей массой 995,6 г. Содержимое остальных пакетов будет исследовано в ходе экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, он неоднократно был судим за кражи и наркотики.

Ранее в Ленобласти электрик помог задержать владельца 41 кг гашиша.

Фото: Piter.tv