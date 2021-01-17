В Ленобласти электрик помог задержать владельца 41 кг гашиша

Мужчина, работающий электриком, обратился в экстренные службы 20 октября и сообщил, что около электрических сетей между деревней Мыза Гатчинского района и трассой А-120 обнаружил подозрительные мешки.

В Ленинградской области электрик случайно нашел мешки, в которых оказались наркотики. Об этом стало известно Piter.tv.

Мужчина, работающий электриком, обратился в экстренные службы 20 октября и сообщил, что около электрических сетей между деревней Мыза Гатчинского района и трассой А-120 обнаружил подозрительные мешки. Прибывшие полицейские нашли в тайнике под опорой ЛЭП два мешка зелёного цвета и один белого общей массой более 41 кг. В мешках лежали пакеты с брикетами.

Полицейские устроили засаду. К место, где хранились мешки, 21 ноября подъехал автомобиль Hyundai Sonata под управлением жителя Петербурга, которого задержали на месте по подозрению в совершении преступления. Экспертиза установила, что в мешках находится наркотик гашиш. Возбуждено уголовное дело.

Ранее петербуржцы получили 9,5 лет строгого режима за сбыт наркотиков.

Фото: Piter.tv