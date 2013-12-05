Петербуржцы получили 9,5 лет строгого режима за сбыт наркотиков

Вынесен приговор по уголовному делу по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств.

Прокуратура Калининского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух мужчин. Они признаны виновными по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, не позже сентября 2022 года обвиняемые получили смесь, содержащую наркотические средства, общей массой 1,78 кг, которую расфасовали и хранили в личном автомобиле и по местам жительства с целью продажи.

Подсудимые не смогли начать продавать наркотики, так как были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, а наркотические средства изъяты из незаконного оборота.

Суд приговорил каждого к 9 годам 6 месяцам строгого режима.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД Петербурга нашли у водителя-рецидивиста наркотики в машине.

Фото: Piter.TV

