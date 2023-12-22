На Московском и Ладожском вокзалах установили информационные павильоны для туристов

Всего в городе на Неве работают 11 таких павильонов, с начала 2024 года ими воспользовались порядка 24 тыс. туристов.

На Московском и Ладожском вокзалах в Петербурге установили для туристов информационные павильоны Городского туристско-информационного бюро. Об этом 27 апреля рассказали в пресс-службе Смольного.

Информационные пункты будут работать ежедневно с 10:00 до 19:00. В них приезжие смогут получить актуальную информацию, взять бесплатные карты и путеводители, купить билеты на экскурсии, водные прогулки, в музеи и театры, узнать о достопримечательностях, объектах новой туристской географии и маршрутах Петербурга.

Всего в городе на Неве работают 11 таких павильонов, с начала 2024 года ими воспользовались порядка 24 тыс. туристов. Заместитель начальника Северо-Западного филиала Федеральной пассажирской компании Юлия Навоенко отметила, что пункты туристско-информационного бюро становятся у гостей Петербурга популярнее, поскольку там они могут получить самую актуальную информацию. Именно поэтому их открытие на вокзалах – важный шаг.

Напомним, согласно прогнозу аналитиков "Турбарометра Санкт‑Петербурга", с 27 апреля по 12 мая в город намерены приехать около 850 тыс. туристов.

Фото: Piter.TV