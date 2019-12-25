Транспортная полиция раскрыла кражу чемодана и рюкзака на Ладожском вокзале

Сумма причиненного ущерба составила более 140 тыс. рублей.

Транспортные полицейские Петербурга раскрыли кражу на Ладожском вокзале. Сумма причиненного ущерба составила более 140 тыс. рублей.

Как сообщили в УТ МВД России по СЗФО 9 октября, в дежурную часть обратился 35-летний уроженец Архангельска. По словам мужчины, при поездке в поезде он вышел на станции Бабаево за продуктами и не успел вернуться. Оставленные в купе вещи были доставлены в Северную столицу, где начальник состава оформил их передачу в камеру хранения. Все имущество потерпевшего выдали другому лицу.

В результате правоохранители установили, что багаж забрал 37-летний житель Ростовской области, который также ранее оставил в вагоне футболку и джинсы. На него возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы рассказывали о том, что женщина похитила у пожилой соседки 120 тыс. рублей в Кировском районе.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО