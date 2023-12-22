Более 800 тыс. туристов намерены посетить Петербург на майские праздники

Загрузка гостиниц, отелей и хостелов с 28 апреля по 1 мая ожидается более 80%, с 9 по 12 мая – 90-95%.

Петербург на майские праздники, в период с 27 апреля по 12 мая, ожидает порядка 850 тыс. туристов. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Смольного, ссылаясь на данные аналитиков "Турбарометра Санкт-Петербурга".

В городе на Неве 27 и 28 апреля состоится открытие летнего туристского сезона. В эти дни объявят полный старт навигации, и у путешественников получится совершить прогулку по водным путям. Планируется возобновление старой традиции, которая уходит корнями во времена Петра Первого, – Императорский полдень. В течение всего сезона, каждое воскресенье в 12:00, музыканты в окне Капеллы будут давать небольшой концерт.

Кроме того, летний сезон 27 апреля откроется в музее-заповеднике "Петергоф", а с 3 по 5 мая в Юсуповском саду пройдет фестиваль водных фонариков DreamFest. Помимо этого, программы готовятся и в других музеях, выставочных залах и общественных пространствах.

К началу туристического сезона на Московском и Ладожском вокзалах заработают информационные стойки. Гости Петербурга смогут взять бесплатные карты и буклеты, узнать об экскурсионных и о туристских предложениях, классических достопримечательностях, об объектах новой туристской географии, о маршрутах и событиях.

Загрузка гостиниц, отелей и хостелов с 28 апреля по 1 мая ожидается более 80%, с 9 по 12 мая – 90-95%. Предполагается, что в этом году она будем выше, чем в 2023-м, поскольку средний показатель по предварительным бронированиям уже сейчас превышает прошлогодние.

Ранее мы рассказывали о том, что туристы пожаловались на курортный сбор в Петербурге.

Фото: Piter.TV