Молодёжный туристический сезон официально открыли в Ленобласти

В программе фестиваля работали тематические площадки, где молодёжь могла освоить навыки ориентирования на местности, туристической подготовки и выживания в дикой природе.

В Ленинградской области официально открылся молодёжный туристический сезон. Его старт ознаменовал фестиваль "От Онеги до Балтики", в котором приняли участие молодые жители региона. Об этом "Вечернему Санкт-Петербургу" сообщили в пресс-службе правительства области.

Одним из гостей мероприятия стал руководитель российской полярной станции Александр Филиппов. Он поделился с участниками своим опытом работы и жизни в Антарктиде, а также рассказал о значимой роли туризма в изучении самых труднодоступных уголков планеты.

В программе фестиваля работали тематические площадки, где молодёжь могла освоить навыки ориентирования на местности, туристической подготовки и выживания в дикой природе. В рамках регионального проекта "ТурКлуб47" для молодёжи запланирована насыщенная программа на лето и осень. Она включает походы выходного дня, семейный туристический маршрут и сплав для работающей молодёжи и Северо-Западный окружной туристский слёт "Больше, чем путешествие", который пройдёт с 9 по 11 сентября в лагере "Россонь". Сезон завершится в конце сентября традиционным фестивалем "От Онеги до Балтики".

Ранее мы сообщили о том, что за год ЕКП "Ленинградская" оформили десятки тысяч жителей Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти