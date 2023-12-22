Туристы пожаловались на курортный сбор в Петербурге

Путешественники отреагировали острее, чем это было, когда эксперимент проводили только в Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму и на Алтае.

Стало известно, как туристы отнеслись к введению курортного сбора в Петербурге. Напомним, приезжие в город на Неве должны платить 100 рублей в сутки.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, путешественники отреагировали острее, чем это было, когда эксперимент проводили только в Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму и на Алтае, пишет издание "РИА Новости". Тогда ожидался отток туристов от коллективных мест размещения в частный сектор, однако этого не произошло.

Сейчас реакция у туристов более нервная. Но пока они платят. Говорить сейчас о перераспределении спроса на частный сектор очень рано. Во-первых, все только началось, а во-вторых, еще не высокий туристический сезон в Петербурге. Пока сложно оценить, какие последствия для коллективных средств размещения могут быть. Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР

При этом "решение вводить курортный сбор не с июня, а с апреля, приняли для того, чтобы у приезжих появилась определенная привычка, и это стало некой обыденностью".

Напомним, курортный сбор взимают с тех, кто проживает в гостинице, отеле, санатории, пансионате и других объектах размещения от 24 часов. Исключением стал день заселения.

Средства, которые получены от взимания курортного сбора, идут на улучшение определенных объектов инфраструктуры Петербурга и создание новых подобных мест. Согласно прогнозам, в этом году сумма сбора достигнет примерно 300 млн рублей.

Фото: Piter.TV