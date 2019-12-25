В 2024 году в бюджет Петербурга от курортного сбора поступило 747,5 млн рублей

Количество плательщиков сбора превысило 2 миллиона человек, тогда как 117,1 тысячи были освобождены от его уплаты.

В 2024 году бюджет Петербурга пополнился на 747,5 миллионов рублей благодаря курортному сбору, введенному с 1 апреля того же года. Эта информация была представлена на совместном заседании бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания и постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству, сообщил депутат Андрей Рябоконь в своем Telegram-канале.

Курортный сбор составлял 100 рублей в сутки с каждого туриста. Количество плательщиков сбора превысило 2 миллиона человек, тогда как 117,1 тысячи были освобождены от его уплаты.

В городе зарегистрировано 867 операторов курортного сбора, предлагающих услуги в 1255 объектах размещения.

Собранные средства позволили Фонду развития курортной инфраструктуры направить 465 миллионов рублей на следующие проекты:

Ремонт продолжения пляжной дорожки на пляже "Ласковый" в поселке Солнечное;

Установка деревянной пешеходной дорожки на пляже "Дюны";

Комплексное благоустройство обоих пляжей с установкой необходимого оборудования;

Ремонт Московских триумфальных ворот, включая очистку, покраску, реставрацию скульптур и декоративных элементов, установку системы молниезащиты и благоустройство прилегающей территории.

Фото: Piter.TV