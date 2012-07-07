В Петербурге определили объекты, на которые потратят курортный сбор

Окончательный список будет утверждён Смольным.

Средства, полученные с 1 апреля наступающего года от взимания курортного сбора в Северной столице, будут направлены на улучшение определённых объектов городской инфраструктуры, а также на создание новых подобных мест. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию туризма Петербурга после первого заседания Общественного совета по курортному сбору.

Так, прогнозируется, что сумма курортного сбора в 2024 году составит примерно 300 млн рублей. На средства планируют осуществить благоустройство двух популярных пляжей "Ласковый" и "Дюны" в Курортном районе: их украсят скульптурами балтийских кольчатых нерп. Кроме того, деньги будут вложены в восстановление Московских триумфальных ворот и создание фонтана в Линейном парке на намыве Василеостровского района. Последний объект важен для привлечения внимания туристов к новым городским территориям.

Окончательный список проектов будет утверждён Смольным. Городские власти приняли решение авансировать курортный сбор в 2024 году за счёт городского бюджета, так что жители и гости Петербурга уже смогут увидеть результаты уже в 2024 году.

Отметим, что Общественный совет был сформирован в соответствии с федеральным законом об эксперименте по развитию курортной инфраструктуры. В его состав входят представители операторов курортного сбора, а также общественных и экспертных организаций. Председателем выбран вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин.

Ранее мы сообщили о том, что в 2023 году органы МСУ благоустроили более 250 детских и спортивных площадок в Петербурге.

Фото: Правительство Петербурга