В 2023 году органы МСУ благоустроили более 250 детских и спортивных площадок в Петербурге

Благоустройством занялись органы МСУ благодаря субсидиям городского бюджета.

В Петербурге в 2023 году благодаря субсидиям городского бюджета органы местного самоуправления (МСУ) обустроили 169 детских и 86 спортивных площадок. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на заседании Координационного совета по МСУ 8 декабря, отметили в пресс-службе Смольного.

Для органов МСУ в Северной столице разработаны методические рекомендации по разрешению вопросов местного значения, что позволяет повысить эффективность использования бюджетных средств.

Беглов подчеркнул, что местное самоуправление сегодня активно работает по программе "Петербургские дворы". В этом году за счет средств городских субсидий лишь по этой программе обустроили 86 детских и 44 спортивных площадок. В программе участвовало 61 муниципальное образование (МО).

В 2024 году по программе "Петербургские дворы" субсидии получат 75 МО.

Городу и МСУ необходимо и впредь слаженно работать по всем принятым программам. Главная задача Совета – координировать взаимодействие исполнительных органов власти и местного самоуправления. Александр Беглов, губернатор Петербурга

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Фото: пресс-служба Смольного