Мишустин призвал распространять лучшие муниципальные практики на другие районы

Глава кабмина обсудил итоги конкурса "Лучшая муниципальная практика" с правительством.

Лучшие муниципальные практики, которые выбирают на одноименном всероссийском конкурсе, после этого власти должны распространять и на другие территории. Соответствующее заявление председатель правительства страны Михаил Мишустин сделал в ходе выступления на совещании со своими заместителями. Такой информацией чиновник поделился с коллегами, заслушав доклад вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о результатах очередного, седьмого конкурса.

Важно, чтобы такие решения затем активно применялись и в других муниципальных и городских округах, поселениях страны. А их руководство вместе с жителями предлагало новые интересные и нужные идеи. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер-министр страны напомнил о словах главы государства Владимира Путина о том, что огромную роль в решении повседневных проблем общества играет местное самоуправление. Речь идет о самом близком к обычным людям уровне публичной власти. В кабмине пояснили, что конкурс под названием "Лучшая муниципальная практика" проводится в ежегодном режиме. Мероприятие позволяет выявить наиболее успешный опыт в реализации важных проектов по самым разным направлениям. В частности, речь идет о градостроении, благоустройстве, модернизации ЖКХ, технологиях и "умных механизмов".

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Фото и видео: Правительство России