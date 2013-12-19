Правительство направит 95 млрд рублей на поддержку льготных ипотечных программ

Всего по итогам 2023 года в рамках этих программ планируется предоставить порядка 700 тысяч кредитов.

Правительство России направит 95 млрд рублей на поддержку льготных ипотечных программ. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, за время действия льготных программ было выдано свыше 2 млн займов на сумму более 8,5 трлн рублей. Кроме того, было принято решение о дополнительном выделении на исполнение данных программ 95 млрд рублей. 45 млрд рублей из этой суммы выделено на семейную ипотеку, 41 млрд рублей – на льготную ипотеку, 8 млрд рублей – на дальневосточную ипотеку. Всего по итогам нынешнего года в рамках этих программ планируется предоставить порядка 700 тысяч кредитов.

Ранее мы сообщали, что правительство увеличило размер субсидируемой скидки на закупку сельскохозяйственной техники.

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