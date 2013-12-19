Правительство увеличило размер субсидируемой скидки на закупку сельскохозяйственной техники

Для сохранения высокого темпа развития отрасли будет выделено 8 млрд рублей.

Правительство России увеличило размер субсидируемой скидки на закупку сельскохозяйственной техники. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Для сохранения высокого темпа развития отрасли будет выделено 8 млрд рублей. Мишустин отметил, что в ближайшие два месяца в регионы планируется поставить почти шесть тысяч российских и белорусских тракторов. Аграрии смогут приобретать их по фиксированным ценам со скидками. Кроме того, для аграриев Дальнего Востока скидка будет увеличена с 15 до 20%.

Ранее Мишустин заявил о "белых пятнах" в проектировании отечественного софта.

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