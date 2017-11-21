Мишустин заявил о "белых пятнах" в проектировании отечественного софта

Глава кабмина РФ рассказал о необходимости установить новые стандарты качества и форматы обмена данными.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин заявил, что отечественное программное оборудование пока не закрыло все ниши, поэтому в экономической сфере остаются белые пятна. Соответствующей информацией чиновник поделился с коллегами в ходе проведения стратегической сессии по вопросу перехода промышленности на цифровую систему. По словам главы кабинета министров, в стране наблюдается спрос на программы проектирования для микроэлектроники, автоматизированного контроля качества и фотоники.

По некоторым видам решений остаются белые пятна в нашем IT-ландшафте. Надо объединять усилия промышленников и разработчиков для создания отечественных систем поддержки полного жизненного цикла изделий, наращивать кооперацию в рамках крупных проектов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин добавил, что внедрение передовых технологических продуктов требует изменения бизнес-процессов,а властям на федеральном уровне нужно договориться о единых правилах и форматах обмена данными, утвердить новые стандарты.

Мишустин поручил продолжать работу по преодолению цифрового неравенства в РФ.

Фото и видео: Правительство России