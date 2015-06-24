Мишустин поручил продолжать работу по преодолению цифрового неравенства в РФ

Глава кабмина РФ оценил доступ граждан к связи и интернету.

Работу по обеспечению современной связью и интернетом российских граждан, в том числе на удаленных территориях, надо продолжать. Соответствующее заявление сделал председатель правительства Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию отрасли связи. Чиновник напомнил коллегам о том, что за последние десять лет в 14 тысячах населенных пунктах с населением от 250 до 500 человек власти обеспечили предоставление услуг по передаче данных. А в трех тысячах населенных пунктов с населением от 100 до 500 человек проведена мобильная связь.

Значимое направление - преодоление цифрового неравенства. Современные технологии должны приходить даже на удаленные территории, возможность общаться по сети, читать новости, обмениваться сведениями, пользоваться сервисами интернет-площадок сегодня является существенным элементом качества жизни людей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабинета министров подчеркнул, что в ближайшие шесть лет в 17 тысячах населенных пунктов государством планируется установить в том числе и базовые станции, продолжать работу по подключению интернету социально значимых организаций при софинансировании из федерального бюджета. Речь идет о школах, больницах, поликлиниках и культурных учреждениях.

Мишустин призвал обновить существующие спутники связи.

Фото и видео: Правительство России