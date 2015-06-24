Мишустин призвал обновить существующие спутники связи

Глава кабмина РФ рассказал о развития низкой орбитальной группировки связи.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин призвал власти обновить существующие спутники связи, действующие в составе низкоорбитальной группировки. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на стратегической сессии по развитию профильной отрасли. По мнению властей, важно активизировать и ускорить создание отечественной спутниковой группировки. Эксперт заметил, что такой вид связи незаменим в труднодоступных районах государства, а рынок составил в 2022 году 150 тысяч малых станций. Этот показатель вырос на пять процентов по сравнению с 2021 годом.

Ну и, конечно, очень важно ускорить создание отечественной низко орбитальной спутниковой группировки и обновить существующие спутники связи и вещания на геостационарной орбите. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Кабмин рассматривает поправки в бюджет по перераспределению средств по целевым статьям.

Фото и видео: Правительство России