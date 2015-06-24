  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:15
79
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мишустин призвал обновить существующие спутники связи

0 0

Глава кабмина РФ рассказал о развития низкой орбитальной группировки связи.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин призвал власти обновить существующие спутники связи, действующие в составе низкоорбитальной группировки. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на стратегической сессии по развитию профильной отрасли. По мнению властей, важно активизировать и ускорить создание отечественной спутниковой группировки. Эксперт заметил, что такой вид связи незаменим в труднодоступных районах государства, а рынок составил в 2022 году 150 тысяч малых станций. Этот  показатель вырос на пять процентов по сравнению с 2021 годом.

Ну и, конечно, очень важно ускорить создание отечественной низко орбитальной спутниковой группировки и обновить существующие спутники связи и вещания на геостационарной орбите.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Кабмин рассматривает поправки в бюджет по перераспределению средств по целевым статьям.

Фото и видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, спутник связи, технологии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии