Кабмин рассматривает поправки в бюджет по перераспределению средств по целевым статьям

Михаил Мишустин рассказал о том, какие поправки в закон о бюджете вносятся.

Российское правительство на очередном заседании рассматривает пакет поправок в трехлетний государственный бюджет, которые касаются перераспределения денежных средств по целевым статьям. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что документ одобрен депутатами нижней палаты парламента в первом чтении. По мнению спикера, власти должны обеспечить реализацию федеральных программ, направленных на обеспечение граждан доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами. Изменения затронут пункты, касающиеся финансирования строительства медицинских учреждения, формированич новых мест в образовательных заведениях. Эти статьи станут приоритетными.

Изменения учитывают предложения депутатов, Счетной палаты, главных распорядителей средств бюджета. Касаются они в основном перераспределения ресурсов по разделам и по целевым статьям. Также есть целый ряд необходимых уточнений. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин указал на то, что для небольших технологических компаний в стране расширено льготное кредитование для инновационных малых и средних предприятий. Дополнительно специалистами проведена детализация расходов на меры по укреплению транспортной связанности страны, поддержки общероссийских общественных организаций инвалидов, инвестиционных проектов по развитию туристической инфраструктуры и проекта молодежного предпринимательства "Я в деле".

Кабмин выделит 30 млрд рублей на программу льготного автокредитования.

Фото и видео: Правительство России