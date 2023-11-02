Кабмин выделит 30 млрд рублей на программу льготного автокредитования

Михаил Мишустин рассказал о поддержке отрасли.

Российское правительство выделит 30 миллиардов рублей на программу льготного автомобильного кредитования на ближайшие три года. Также государство поддержит медицинских работников, учителей, участников специальной военной операции и их родных. Соответствующее заявление в ходе выступления на очередном заседании кабинета министров сделал председатель Михаил Мишустин. Чиновник пояснил коллегам, что глава государства Владимир Путин упоминал о том, что в сфере автомобильной промышленности у страны должно быть достаточно производств. Он призвал сделать данную экономическую отрасль конкурентоспособной на мировой арене.

На поддержку российских компаний в этой сфере и повышения спроса на их продукцию в ближайшие три года будет выделено порядка 30 млрд рублей. Средства эти пойдут на реализацию действующей программы. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

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Фото и видео: Правительство России