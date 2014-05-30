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Кабмин обсудит продление до конца 2024 года спецмер в сфере финансового рынка

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Михаил Мишустин рассказал о поддержке бизнеса в стране.

Российское правительство обсудит продление до конца 2024 года специальных антикризисных мер в сфере финансового рынка. Соответствующее заявление в ходе выступления на очередном заседании кабинета министров сделал председатель Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что наиболее востребованные решения по государственным закупкам и корпоративным отношениям также будут действовать до конца следующего года.

Рассмотрим вопрос о продлении ряда эффективных мер специального регулирования в сфере государственных закупок, финансового рынка, корпоративных, арендных и трудовых отношений.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин: инвестпрограмма РЖД на 2024 год составит свыше 1,27 трлн рублей.

Фото и видео: Правительство России

Теги: антикризисные меры, бизнес, кабмин, михаил мишустин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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