Кабмин обсудит продление до конца 2024 года спецмер в сфере финансового рынка

Михаил Мишустин рассказал о поддержке бизнеса в стране.

Российское правительство обсудит продление до конца 2024 года специальных антикризисных мер в сфере финансового рынка. Соответствующее заявление в ходе выступления на очередном заседании кабинета министров сделал председатель Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что наиболее востребованные решения по государственным закупкам и корпоративным отношениям также будут действовать до конца следующего года.

Рассмотрим вопрос о продлении ряда эффективных мер специального регулирования в сфере государственных закупок, финансового рынка, корпоративных, арендных и трудовых отношений. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин: инвестпрограмма РЖД на 2024 год составит свыше 1,27 трлн рублей.

Фото и видео: Правительство России