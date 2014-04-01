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Мишустин: инвестпрограмма РЖД на 2024 год составит свыше 1,27 трлн рублей

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Глава кабмина РФ рассказал о поддержке правительством развития железных дорог.

Объем инвестиционной программы "Российских железных дорог" на следующий год превысит 1,27 трлн рублей. Соответствующее заявление в ходе выступления на очередном заседании кабинета министров сделал председатель Михаил Мишустин. Он пояснил, что темой обсуждения станут ключевые параметры финансового плана и инвестиционной программы для отечественной компании.

Общий объем вложений составит свыше 1 трлн 270 млрд рублей. Средства пойдут на решение масштабных задач - около половины из них будет направлено на создание магистральной инфраструктуры.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава Росавиации сообщил, что только российскую регистрацию имеют сейчас 225 самолетов.

Фото и видео: Правительство России

Теги: железная дорога, кабмин, михаил мишустин, ржд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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