Мишустин: инвестпрограмма РЖД на 2024 год составит свыше 1,27 трлн рублей

Глава кабмина РФ рассказал о поддержке правительством развития железных дорог.

Объем инвестиционной программы "Российских железных дорог" на следующий год превысит 1,27 трлн рублей. Соответствующее заявление в ходе выступления на очередном заседании кабинета министров сделал председатель Михаил Мишустин. Он пояснил, что темой обсуждения станут ключевые параметры финансового плана и инвестиционной программы для отечественной компании.

Общий объем вложений составит свыше 1 трлн 270 млрд рублей. Средства пойдут на решение масштабных задач - около половины из них будет направлено на создание магистральной инфраструктуры. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава Росавиации сообщил, что только российскую регистрацию имеют сейчас 225 самолетов.

Фото и видео: Правительство России