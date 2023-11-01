  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:01
98
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Глава Росавиации сообщил, что только российскую регистрацию имеют сейчас 225 самолетов

0 0

По его словам, в настоящее время пассажирский парк воздушных судов составляет 1 167 единиц.

Только российскую регистрацию имеют сейчас 225 самолетов. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По его словам, в настоящее время пассажирский парк воздушных судов составляет 1 167 единиц. Росавиация выдала 617 сертификатов летной годности в отношении иностранного парка. Кроме того, в России работают более 430 организаций по техническому обслуживанию самолетов.

Ранее Мишустин поручил Росавиации держать цены на авиабилеты на особом контроле.

Видео: Правительство России

Теги: дмитрий ядров, михаил мишустин, премьер-министр россии, регистрация, росавиация, самолеты
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии