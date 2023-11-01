Глава Росавиации сообщил, что только российскую регистрацию имеют сейчас 225 самолетов

По его словам, в настоящее время пассажирский парк воздушных судов составляет 1 167 единиц.

Только российскую регистрацию имеют сейчас 225 самолетов. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По его словам, в настоящее время пассажирский парк воздушных судов составляет 1 167 единиц. Росавиация выдала 617 сертификатов летной годности в отношении иностранного парка. Кроме того, в России работают более 430 организаций по техническому обслуживанию самолетов.

Ранее Мишустин поручил Росавиации держать цены на авиабилеты на особом контроле.

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