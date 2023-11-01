Мишустин поручил Росавиации держать цены на авиабилеты на особом контроле

Глава кабмина оценил доступность билетов для россиян.

Стоимость авиабилетов в труднодоступные районы страны и особенно в регионе Дальнего Востока должны быть на особом контроле у Росавиации. Такое заявление председатель российского правительства Михаил Мишустин сделал в ходе рабочей встречи с главой профильного ведомства Дмитрием Ядровым в Москве. Чиновник заметил, что эта проблема волнует каждого человека, особенно относительно маршрутов, по которым добраться доцели можно только единственным способом - по воздуху.

Прошу здесь обратить особое внимание на ситуацию на Дальнем Востоке. Там даны были соответствующие поручения президента, чтобы мы подготовили комплексный план развития воздушного сообщения внутри макрорегиона. Здесь нужно держать эту ситуацию на особом контроле. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабинета министров заметил, что федеральные субсидии и все соответствующие льготы, которые определяются государством, нужны для того, чтобы обычный человек мог добраться до места назначения по разумной цене.

Российские авиакомпании могут перевезти по итогам 2023 года 103 млн пассажиров.

Фото и видео: Правительство России