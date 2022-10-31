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Российские авиакомпании могут перевезти по итогам 2023 года 103 млн пассажиров

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Дмитрий Ядров рассказал о статистике по пассажирским перевозкам по воздуху.

Отечественные авиационные компании по результатам текущего года могут перевезти 103 миллиона пассажиров. Такой статистикой руководитель Росавиации Дмитрий Ядров поделился в рамках рабочей встречи с российским председателем правительства Михаилом Мишустиным. Чиновник заметил, что в период за январь-сентябрь компании на внутренних рейсах перевезли на 7,7 процента клиентов больше по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Уровень достиг показателя в 64,5 миллионов человек.

В соответствии с поручением президента и утвержденной вами комплексной программой развития авиаотрасли в 2023 году, с учетом 11 аэродромов юга, мы должны перевезти 103 млн пассажиров.

Дмитрий Ядров, глава Росавиации

Эксперт заметил, что дополнительно развивается международная авиация. Рост показателя составляет к девяти месяцам предыдущего года 30,5% или  16,7 миллиона пассажиров. Авиасообщение Россия смогла установить с 37 странами. А международные рейсы выполняют 18 организаций, порядка 60 зарубежных компаний осуществляют полеты в Россию на данный момент.

Мишустин поручил наращивать число авиамаршрутов в России.

Фото и видео: Правительство России

Теги: авиаперевозки, авиасообщение, дмитрий ядров, росавиация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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