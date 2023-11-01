Мишустин поручил наращивать число авиамаршрутов в России

Глава кабмина РФ встретился с Дмитрием Ядровым.

В России необходимо наращивать интенсивность полетов и количество авиационных маршрутов по стране. Соответствующее заявление в ходе рабочей встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым сделал председатель федерального правительства Михаил Мишустин в Москве. Чиновник заметил, что гражданское воздушное сообщение имеет важнейшее значение для государства. В частности, речь идет о связывании друг с другом большой части территории. Глава кабинета министров заметил, что коллеги создали крупную программу государственного заказа на всю линейку самолетов отечественного производства.

Необходимо поступательно наращивать интенсивность полетов и количество маршрутов, несмотря на беспрецедентные санкционные ограничения, которые сейчас введены против нашей страны. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин назвал ситуацию на рынке труда стабильной.

Фото и видео: Правительство России