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Мишустин назвал ситуацию на рынке труда стабильной

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Глава кабмина РФ оценил экономические показатели в стране.

Ситуация на рынке труда в России остается стабильной. Соответствующее заявление председатель российского правительства сделал в ходе выступления на совещании, посвященного вопросам экономического развития в стране. Чиновник пояснил, что в августе 2023 года показатель уровня безработицы повторил исторический минимум в три процента.

С одной стороны это значит, что больше людей имеет стабильный заработок и могут обеспечить себе и своим семьям соответствующий уровень доходов, но есть обратная сторона - растущей экономики требуется больше специалистов.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

ВВП России вырос почти на три процента за девять месяцев.

Фото и видео: Правительство России

Теги: кабмин, михаил мишустин, рынок труда
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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