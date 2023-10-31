Мишустин назвал ситуацию на рынке труда стабильной

Ситуация на рынке труда в России остается стабильной. Соответствующее заявление председатель российского правительства сделал в ходе выступления на совещании, посвященного вопросам экономического развития в стране. Чиновник пояснил, что в августе 2023 года показатель уровня безработицы повторил исторический минимум в три процента.
С одной стороны это значит, что больше людей имеет стабильный заработок и могут обеспечить себе и своим семьям соответствующий уровень доходов, но есть обратная сторона - растущей экономики требуется больше специалистов.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
ВВП России вырос почти на три процента за девять месяцев.
Фото и видео: Правительство России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все