ВВП России вырос почти на три процента за девять месяцев

ВВП России вырос в январе-сентябре текущего года на 2,8%, в сентябре - более чем на 5% в годовом выражении. Соответствующее заявление председатель российского правительства сделал в ходе выступления на совещании, посвященного вопросам экономического развития в стране. Он привел коллегам предварительные оценки, о которых ранее сообщили специалисты и министерства по экономическому развитию.
По результатам 9 месяцев увеличение ВВП составило 2,8%. Если брать отдельно сентябрь, то показатель был почти вдвое выше - более 5% в годовом выражении.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
На развитие Дальнего Востока заложили 80 миллиардов рублей, заявил Мишустин.
Фото и видео: Правительство России
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