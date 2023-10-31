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ВВП России вырос почти на три процента за девять месяцев

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Глава кабмина РФ оценил состояние экономической системы страны.

ВВП России вырос в январе-сентябре текущего года на 2,8%, в сентябре - более чем на 5% в годовом выражении. Соответствующее заявление председатель российского правительства сделал в ходе выступления на совещании, посвященного вопросам экономического развития в стране. Он привел коллегам предварительные оценки, о которых ранее сообщили специалисты и министерства по экономическому развитию.

По результатам 9 месяцев увеличение ВВП составило 2,8%. Если брать отдельно сентябрь, то показатель был почти вдвое выше - более 5% в годовом выражении.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

На развитие Дальнего Востока заложили 80 миллиардов рублей, заявил Мишустин.

Фото и видео: Правительство России

Теги: ввп, кабмин, михаил мишустин, экономика
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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