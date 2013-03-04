  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:41
126
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На развитие Дальнего Востока заложили 80 миллиардов рублей, заявил Мишустин

0 0

Михаил Мишустин рассказал о статьях финансирования региона.

На реализацию правительственных мер по развитию регионов Дальнего Востока в 2024 году заложено более 80 миллиардов рублей. Соответствующее заявление в ходе выступления стратегической сессии, посвященной социально-экономическому развитию Дальнего Востока сделал премьер-министр Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что в 2023 году государственная программа по социально-экономическому развитию региона без учета отраслевых мер помощи со стороны властей составила свыше 64 миллиардов рублей. Спикер добавил, что профильные сферы на Дальнем Востоке финансируются через ряд других инструментов.

В будущем году планируем увеличить бюджетные ассигнования. Общий объем средств, зарезервированных для регионов этого округа, превышает 80 миллиардов рублей.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин рассказал о планах нарастить грузооборот с дружественными странами.

Фото и видео: Правительство России

Теги: дальний восток, кабмин, михаил мишустин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии